Исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян не исключил возможность закупки вооружений в США. Его заявление прокомментировал военный эксперт и главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

‏«Правительство не ограничено. Если США выдвинут выгодные предложения, то мы отреагируем», — сказал журналистам глава правительства Армении.

По сути, это означает, что власти Армении готовы лечь под США, если цена будет подходящей, — переводит с дипломатического языка на обычный слова армянского премьера Игорь Коротченко. При этом эксперт уверен, что время для заявления выбрано не случайно. Коротченко напомнил, что оно было сделано аккурат к приезду президента России Владимира Путина в Стамбул на саммит по Сирии.

«Заявление Пашиняна — не случайность, оно сделано в момент, когда Путин прилетел в Стамбул на четырехсторонний саммит по Сирии. Совпадение? Не думаю!» — написал в Twitter военный эксперт.

Готов лечь под США? В беседе с журналистами и.о. главы армянского правительства сказал, что власти Армении ничем не ограничены в вопросе военно-технического сотрудничества.

«Правительство не ограничено. Если США выдвинут выгодные предложения, то мы отреагируем», — добавил Пашинян — Игорь Коротченко (@i_korotchenko) 27 октября 2018 г.

Заявление Пашиняна — не случайность, оно сделано в момент когда Путин прилетел в Стамбул на четырехсторонний саммит по Сирии. Совпадение? Не думаю! https://t.co/WYhmMwsDAj — Игорь Коротченко (@i_korotchenko) 27 октября 2018 г.

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