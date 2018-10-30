«Если Григол Вашадзе выиграет президентские выборы, это вызовет гражданское противостояние». Об этом заявил депутат грузинского парламента от правящей партии «Грузинская места» Гедеван Попхадзе.

«Если выборы выиграет Григол Вашадзе, это будет реальным шагом к началу гражданской войны, я уверен в этом. Основание мне так говорить дает то, что у «Национального движения» имеется реваншистская цель и настроение, они хотят привезти в Грузию Михаила Саакашвили, выпустить из тюрьмы Ахалая и Мерабишвили (экс-министр обороны Грузии Бачо Ахалая и экс-премьер Грузии Иванэ (Вано) Мерабишвили). Все это будет направлено на ликвидацию политических оппонентов, которые представляют проблему для политической реанимации Саакашвили. Ни один грузин не будет ждать физической ликвидации. Мы все объединимся вокруг этого вопроса и забудем обиду, которая была у нас в отношении друг друга в течение последних шести лет», — заявил Гедеван Попхадзе.

Minval.az