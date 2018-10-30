В Дагестане проводится проверка по факту инцидента, в ходе которого полицейский, будучи в состоянии алкогольного опьянения, на спор выстрелил себе в голову, сообщили «Интерфаксу» во вторник в региональном следственном управлении СК.

«Инцидент произошел 25 октября 2018 года в городе Хасавюрте. В медучреждение с огнестрельным ранением доставлен сотрудник полиции, который, находясь вне службы, в результате неосторожного обращения с оружием ранил себя», — сказал собеседник агентства.

Между тем, информированный источник сообщил агентству, что полицейский был пьян и находился со своими друзьями в кафе.

«У него был пистолет Стечкина. Поставив оружие на автоматический режим, он вышел в улицу и стал стрелять в воздух. Вернувшись обратно, он заявил, что опустошил обойму. Но друзья посоветовали ему быть осторожным, потому что затвор мог заклинить последний патрон. Но мужчина поспорил, что патронов не осталось, и, приставив пистолет к голове, нажал на курок. Произошел выстрел прямо в голову», — сказал собеседник агентства.

По его словам, полицейский находится в больнице, его состояние врачи оценивают как тяжелое.

И.о. руководителя пресс-службы МВД Дагестана Руслан Ибрагимгаджиев сообщил, что по данному факту руководством ведомства назначена служебная проверка. «По результатам сотрудник полиции будет уволен, а его непосредственное руководство привлечено к строгой дисциплинарной ответственности», — пояснил он.

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