ФСБ России нашла подозреваемого в продаже информации о выездах за рубеж Александра Петрова и Руслана Боширова, а также еще нескольких человек, сообщает «Росбалт» со ссылкой на информированный источник. Он работает в погранслужбе ФСБ в Северо-Западном регионе.

Сотрудника задержали на рабочем месте, сказал собеседник агентства. Его выявили в результате массовых проверок частных сыщиков и тех, кто продает выписки из закрытых баз данных, в том числе о пересечениях границы, из базы «Роспаспорт» и базы Федеральной налоговой службе об имуществе россиян.

Борясь с такими утечками, два управления ФСБ недавно за короткое время провели больше 60 обысков и возбудили много уголовных дел по статьям о незаконном получении и разглашении засекреченных сведений, о превышении полномочий частным детективом и нарушении неприкосновенности частной жизни.

Кроме сотрудника погранслужбы, задержали еще сотрудника одного из подразделений ФНС, сказал собеседник агентства.

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