Ереван навредит сам себе, если пойдёт на антииранские шаги по указке Соединённых Штатов или без неё. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы России по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин в ходе видеоподключения в мультимедийном пресс-центре «Sputnik Армения».

По мнению Затулина, в Армении сами в состоянии понять, что означают заявления США о вступлении в антииранский фронт. Он убеждён, что если Армения откликнется на призыв американцев, то создаст себе проблемы на границе с Ираном.

С точки зрения российского политика, находясь в блокаде со стороны Азербайджана и Турции, пренебрегать отношениями с Ираном было бы противоестественным для любого здравомыслящего армянского политика.

Затулин также прокомментировал заявления Болтона относительно перспектив карабахского урегулирования. Он напомнил слова советника президента США по нацбезопасности о том, что высокий рейтинг Пашиняна позволит ему принять некие «особенные» решения по Карабаху. «Мы все слушали господина Пашиняна по случаю 100 дней пребывания на должности. Я помню, что он говорил о том, что не будет принимать решений о судьбе Карабаха без совета с людьми и без самого Карабаха. Тем не менее, судя по выступлению Болтона, у американской администрации (а может быть не только у неё) подобного рода надежды существуют», — сказал Затулин.

В США, по мнению проармянского российского пропагандиста, полагают, что в силу высокого рейтинга нынешнее правительство Армении в состоянии принимать решения, на которые прежние власти республики пойти не могли, главным образом по Карабаху. Это довольно «скользкая ситуация» и, по мнению Затулина, армянам предстоит самим решать, в какой мере следует «слушать „сирены“ и менять популярность на непопулярные меры».

Затулин напомнил, что многие политические деятели «кусали локти» после того, как принимали непопулярные меры, уповая на свой рейтинг.

Minval.az