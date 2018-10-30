Анкара поддерживает интеграцию Грузии в евроатлантические структуры, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

По словам министра, Турция оказывает наиболее сильную поддержку интеграции Грузии в НАТО, сообщает «Анадолу».

В Стамбуле в понедельник прошла встреча глав МИД Турции, Азербайджана и Грузии М.Чавушоглу, Эльмара Мамедъярова и Давида Залкалиани.

Турция поддерживает территориальную целостность Грузии и Азербайджана на всех платформах и при любых условиях, подчеркнул по итогам встречи турецкий министр.

Minval.az