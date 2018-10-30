Экс-кандидат в президенты США и соперница Трампа на выборах 2016 года Хиллари Клинтон не исключила возможность своего участия в следующих выборах. Вместе с тем однозначно говорить о своем выдвижении она не стала, отметив, что сейчас полностью сконцентрирована на промежуточных выборах 6 ноября.

«Эти выборы будут определять, действительно ли у нас есть эффективная система сдержек и противовесов, чтобы привлечь эту администрацию к ответственности», — пояснила она в интервью Recode.

Комментируя возможность своего участия в президентских выборах 2020 года Клинтон вначале отказалась отвечать на вопрос, однако вслед за этим призналась: «Ну, я бы хотела быть президентом». «Я не собираюсь даже думать об этом, пока мы не пройдем через выборы 6 ноября и не увидим, что случится после них. Но я намерена сделать все, что в моих силах, для того чтобы добиться избрания представителя Демократической партии в Белый дом», — добавила она

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