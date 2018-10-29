В Баку похищена ученица средней школы.

Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в Управлении полиции Гарадагского района.

Известно, что в поселке Сахиль 28 октября в 18:00 была похищена Микаилова Хатун Кямран гызы, 2003 года рождения. В 38-е отделение полиции Гарадагского района пожаловалась мать несовершеннолетней — Самира Алиева, 1980 года рождения. Женщина показала, что дочь похитили с целью женитьбы, причем сделал это житель поселка Теймур Искендеров, 1998 года рождения.

В настоящее время сотрудники полиции пытаются определить местонахождение Искендерова и его «пленницы».

Minval.az