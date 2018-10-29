«Победа Зурабишвили даст возможность правящей партии сохранить власть до парламентских выборов в 2020 году. Если же президентское кресло займет Вашадзе, то это осложнит правящей партии борьбу за места в законодательном органе». Об этом в интервью ереванскому «Спутнику» заявил эксперт по вопросам Грузии Джонни Меликян.

«По данным избирательных участков, в армянонаселенном регионе Грузии большинство голосовало за Зурабишвили. В азербайджанонаселенном регионе, наоборот, лидировал Вашадзе», — заметил Меликян.

По мнению эксперта, от того, кто займет президентское кресло, зависит дальнейший внутриполитический курс Грузии. Изменения во внутренней политике повлияют на внешнюю политику в среднесрочной перспективе. С точки зрения Меликяна, победа Вашадзе даст возможность Саакашвили вернуться в Грузию и вместе с соратниками побороться уже на парламентских выборах в 2020 году. В случае успеха сторонников экс-президента внешняя политика страны может быть откорректирована.

Эксперт напомнил, что во времена президентства Саакашвили приоритетом для Грузии было углубление отношений с Турцией и Азербайджаном. В «Концепции национальной безопасности Грузии», принятой в 2005 году, отмечается, что республика стремится к углублению партнерских отношений с Арменией на основе сотрудничества в сфере взаимных интересов, а осуществление в регионе крупных экономических проектов позволит укрепить региональную безопасность. При этом Армения наделена статусом тесного партнера, а Азербайджан — стратегического партнера.

Minval.az