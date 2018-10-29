На открытых в Соединенных Штатах Америки трех избирательных участках наибольшее количество голосов получил кандидат в президенты от «Национального движения» Григол Вашадзе. Об этом сообщает грузинский Первый канал из Нью-Йорка.

На восьмом избирательном участке в Нью-Йорке из 1543 зарегистрированных избирателей участие приняли только 225 человек. 173 голосов получил кандидата в президенты от «Национального движения» Григол Вашадзе, Саломе Зурабишвили получила 25 голосов. 10 голосов набрал Давид Бакрадзе, по три — Давид Усупашвили, Георгий Андриадзе и Зураб Джапаридзе.

Что касается девятого округа в Нью-Йорке, то только 293 избирателя из 1758 граждан Грузии, находящихся на консульском учете, пришли на голосование. Григолу Вашадзе голос отдали 228 человек. Саломе Зурабишвили — 20, Зурабу Джапаридзе — 18, Давиду Бакрадзе — 14, Давиду Усупашвили — 4, Шалве Нателашвили — два и Георгию Андриадзе — два. Избирательная комиссия признала недействительными два бюллетеня.

С седьмой избирательный участок в Вашигтоне из 850 зарегистрированных избирателей явились 117 человек. Григол Вашадзе получил 50 голосов, Саломе Зурабишвили — 23, Давид Усупашвили — 17, Зураб Джапаридзе — 11 и Давид Бакрадзе — девять голосов.

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