Немецкий журналист Джулиан Репке раскритиковал немецкого канцлера Ангелу Меркель, которая на фотографии с четырехстороннего саммита по Сирии в Стамбуле держится за руки с российским и турецким президентами Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом пишет Bild.

Журналист задается вопросам, должна ли Меркель держаться за руки с «авторитарными руководителями». По словам политика Кансу Оздемир, ее «тошнит» от поведения Меркель, которая жмет «кровавую руку» президента Турции и «выстилает перед ним красную дорожку».

«Демонстративной близости с авторитарными лидерами точно быть не должно», — заявил представитель СДПГ Михаэль Тюрер.

Он заметил, что канцлер потеряла внутренний и внешнеполитический компас.

Minval.az