Президент РФ Владимир Путин прибыл в Стамбул, передаёт РИА Новости.

Из аэропорта глава российского государства отправится во дворец «Вахдеттин» — усадьбе, принадлежавшей последнему султану Османской империи Мехмеду VI Вахидеддину. Здесь на 15.00 запланирован саммит лидеров РФ, Турции, Германии и Франции по Сирии.

Планируется, что до четырехсторонних переговоров состоятся встречи в двусторонних форматах.

Это первая встреча по Сирии в таком формате. Изначально саммит был запланирован на сентябрь, однако не состоятся из графика лидеров.

Предполагается, что по итогам беседы четырёх лидеров, на которую отводится около трёх часов, они сделают заявление для прессы.

Minval.az