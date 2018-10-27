И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян считает, что ни советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон, ни кто-либо другой не могут говорить от его имени.

Об этом и.о. премьера Армении заявил сегодня журналистам, комментируя заявление Джона Болтона о том, что, если в результате внеочередных парламентских выборов Пашинян получит высокий уровень доверия, то будет иметь сильный мандат для решительных шагов по карабахскому урегулированию.

«Каждый может говорить от своего имени. Джон Болтон говорит от своего имени, и Джон Болтон, и вообще кто-либо не может говорить от моего имени», — цитирует его «Айсор.ам».

Пашинян отметил, что результаты выборов могут дать возможность для продвижения переговорного процесса, как отметил Болтон.

«Но я неоднократно говорил, что не может быть решения по Карабаху, которое не будет приемлемо для руководства и народа Карабаха и Армении», — заявил Пашинян.

Minval.az