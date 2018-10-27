Учредитель интернет ресурсов Realliq.info и других информационных сайтов Икрам Рагимов задержан по обвинению в вымогательстве с использованием угроз задержан, сообщает Служба Государственной безопасности.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям 182.2.1 и 182.2.2 (Вымогательство под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких родственников, совершенное неоднократно группой лиц по предварительному сговору) УК АР.

В СГБ заявили, что Рагимов и находящиеся у него в подчинении лица создали Realliq.info и другие «рэкетирские» информационные сайты и, представляясь сотрудниками указанных интернет газет, занимались вымогательством денег у представителей различных управлений и организаций, угрожая в противном случае публикацией в СМИ материалов, порочащих честь и достоинство граждан.

Minval.az