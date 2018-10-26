«Обилие пыли характерно для ландшафта Абшерона, заявила завотделом экологического просвещения и связей с общественностью министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева.

«В результате усиления порывов юго-западного ветра на Абшероне зафиксировано троекратное превышение нормы содержания пыли в атмосферном воздухе. Проведенные министерством оперативные мониторинги в этом направлении доказали, что причиной тому являются каменные карьеры в Гарадагском районе. Как в строительстве, так и в ходе работы каменных карьеров недопустимо нарушать экологические и строительные нормы», — отметила она (цитата по Репорт).

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