Оперативная связь между Азербайджаном и Арменией установлена не на уровне глав государств, министров иностранных дел или обороны. Об этом в четверг сказал заместитель заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

По его словам, связь установлена на более низком уровне и используется в оперативных случаях в соответствующих рамках.

«Армения и Азербайджан являются сторонами конфликта и ведут переговоры по урегулированию конфликта. Поэтому подобные контакты являются нормальными», — цитирует его слова агентство Тренд.

Как сообщал Minval.az, в среду и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что оперативная связь между ним и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым действует в ежедневном режиме.

«Договоренности, достигнутые во время встречи в Душанбе об оперативной связи, выполняются. Могу с уверенностью сказать, что эта связь установлена. И мы фактически в ежедневном режиме обсуждаем ситуацию», — сказал Пашинян, подчеркнув, что речь идет только о предотвращении инцидентов на армяно-азербайджанской границе.

По его словам, оперативная связь не используется для обсуждения переговорного процесса по карабахскому урегулированию.

Minval.az