Оперативная связь между и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым действует в ежедневном режиме. Об этом сегодня, 24 октября, заявил Никол Пашинян, выступая в парламенте Армении. Его слова приводят ереванские СМИ.

«Договоренности, достигнутые во время встречи в Душанбе об оперативной связи, выполняются. Могу с уверенностью сказать, что эта связь установлена. И мы фактически в ежедневном режиме обсуждаем ситуацию», — сказал Пашинян, подчеркнув, что речь идет только о предотвращении инцидентов на армяно-азербайджанской границе.

По его словам, оперативная связь не используется для обсуждения переговорного процесса по карабахскому урегулированию.

«Оперативная связь дает возможность обсудить, проанализировать причины инцидентов. И я придаю большое значение тому, чтобы и Национальное собрание, и общественность были информированы об этой связи», — сказал он.

Minval.az