Азербайджанская таможня пресекла незаконный ввоз в страну лекарственных препаратов.

Как говорится в сообщении Главного таможенного комитета, распространенном в среду, был задержан и направлен для проверки багажа рентгеновским аппаратом гражданин Азербайджана Аждар Керимов, прибывший рейсом Стамбул-Баку.

В результате проверки было установлено, что в сумках находятся лекарственные препараты. В ходе устного опроса он сказал, что прилетел из Стамбула со своим знакомым Самиром Багирли, и товары принадлежат последнему.

Было установлено местонахождение Самира Багирли, уже покинувшего таможенную зону, и он был возвращен для повторной проверки багажа. Во время проверки в двух сумках ручной клади и четырех предметах багажа, принадлежащих Багирли, были обнаружены незадекларированные и не предъявленные таможенному контролю лекарственные препараты 137 наименований, пищевые добавки, медицинские принадлежности и 35 единиц очков.

По факту проводится расследование.

Minval.az