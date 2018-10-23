В селе Тапан Дашкесанского района произошло жестокое преступление.

Как говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана, жители села, супруги Ильяс и Тамара Багировы, были жестоко избиты, получили множественные травмы головы, тела, а также резаные и колотые раны.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 126 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») Уголовного кодекса АР, по горячим следам сотрудники полиции задержали подозреваемого – сына пожилых супругов Фирдовси Багирова. Тот признался и раскаялся в совершенном преступлении, заявив, что избил родителей в ходе конфликта, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения.

По делу ведется следствие.

Minval.az