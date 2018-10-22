Официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что убийство саудовского журналиста Джамаля Хашукджи было спланировано.

«В мире не было подобного: чтобы человек, которого многие из нас знали, встретил такую судьбу в консульстве одного из государств. Мы столкнулись с событием, которое было хладнокровно спланировано и которое пытались скрыть», — цитирует его Daily Sabah.

При этом Челик добавил, что считает установление истины по данному инциденту делом чести.

Minval.az