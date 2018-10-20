57-летняя Леонн Зеегерс родилась биологическим мужчиной, который в 2001 году прошел операцию по смене пола. Зеегерс теперь считает себя интерсексуалом.

Теперь у Зеегерс получилось через суд добиться выдачи паспорта с гендерным обозначением «Х» вместо мужского «М» или женского «V».

Суд постановил, что отказ в регистрации человека гендерно-нейтральным — нарушает «право на частную жизнь, самоопределение и автономию личности».

Несмотря на решение суда, законодательство Нидерладов не изменилось и получить такой паспорт, как у Зеегерс, можно будет только по решению суда.

Как сообщает Би-би-си, около 4% граждан Нидерландов не относят себя ни к мужскому, ни к женскому полу.

В нескольких странах уже можно получить гендерно-нейтральные паспорта. Это Аргентина, Австралия, Канада, Дания, Германия, Индия, Мальта, Непал, Новая Зеландия и Пакистан.

Отмечается, что дело Зеегерс оживило борьбу ЛГБТ-активистов Нидерландов за изменение законодательства с тем, чтобы разрешить кому угодно идентифицировать себя как человека третьего пола.

В Великобритании все обладатели паспортов должны выбрать мужской или женский пол.

В июне Высокий суд Лондона отклонил иск о том, чтобы добавить третью опцию для выбора.

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