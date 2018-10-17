В Баку мужчины в масках проникли в дом пожилой женщины. Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в Управлении полиции Хазарского района.

Известно, что 16 октября в 18:20 злоумышленники проникли в частный дом жительницы поселка Бузовна Абуталыбовой Марьям Ядулла гызы, 1934 года рождения. Преступники нанесли побои 84-летней старушке и таким образом добились того, что она указала на местонахождение денег в доме. Забрав одну тысячу манатов и мобильный телефон у Абуталыбовой, разбойники скрылись, но оперативники не дали им уйти.

Оба подозреваемых были задержаны, ими оказались жители поселка Бузовна Алиев Гусейн Гашимали оглу, 1985 года рождения, и Дадашев Нагдали Мухтар оглу, 1989 года рождения. В настоящее время в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по факту разбоя. Проверяется их причастность к другим преступлениям.

Minval.az