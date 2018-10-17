Охотник из Нью-Йорка погиб после того, как съел мозги убитой им белки, из-за чего у него развилась чрезвычайно редкая и смертельная болезнь, сообщает Daily Mail.

В 2015 году 61-летнего мужчину госпитализировали в больницу в Рочестере (Нью-Йорк, США) из-за странных симптомов: он «потерял связь с реальностью», а его мыслительные способности заметно снизились. Кроме того, пациент потерял способность самостоятельно ходить.Результаты магнитно-резонансной томографии его головного мозга показывали нечто похожее на болезнь Крейтцфельдта – Якоба, или же коровье бешенство. Это прогрессирующее заболевание коры большого мозга и спинного мозга, при котором смерть наступает в 90% случаев. Лекарства от этого недуга не существует.

В результате расспросов членов семьи мужчины выяснилось, что ему нравилось охотиться и он ел мозги белок. По мнению врачей и ученых, исследовавших этот уникальный случай, одна из белок была зараженной, что и стало причиной появления болезни у мужчины. Через некоторое время после госпитализации он скончался.

Об этом редком случае стало известно лишь 4 октября 2018 года, после того как на научной конференции IDWeek, посвященной инфекционным заболеваниям, был представлен соответствующий доклад. Над ним долгие годы трудилась доктор Тара Чен, изучавшая все случаи заражения людей коровьим бешенством, которые зафиксировали в ее больнице.

Болезнь Крейтцфельдта – Якоба – редкое заболевание, которое поражает около миллиона человека в год по всему миру. Это тяжелая болезнь, которая быстро прогрессирует и приводит к смерти в течение одного года после диагностики. Возникает она из-за неправильного сворачивания прионов, которые затем поражают головной мозг.

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