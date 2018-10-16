«Главной целью Кремля является серия управляемых региональных конфликтов, чтобы продемонстрировать «величие» Москвы и тот факт, что представителям национальных меньшинств якобы просто необходимо управление из центра», считает известный политолог Авраам Шмулевич, который в эфире ITON-TV прокомментировал ситуацию вокруг протестов в столице Ингушетии – городе Магас.

Шмулевич также добавил, что буквально на днях Путин уже предстал в облике своего рода «миротворца», якобы призвав главу Ингушетии Евкурова урегулировать конфликт и «договориться с протестующими».

Политолог уверен, что конфликт на этом не исчерпается, он будет продолжаться еще какое-то время для того, чтобы продемонстрировать «нацменам» неспособность самостоятельного урегулирования ситуации и тот факт, что если Кавказ уйдет из-под сферы влияния Москвы, то он попросту «загорится».

Упоминает Шмулевич и конфликт, разгоревшийся вокруг нагайцев – тюркского народа, который в свое время, в конце 18-го века, разгромил Суворов. Сейчас, отмечает эксперт, нагайцы в составе Российской Федерации полностью лишены государственности, они разделены между Дагестаном, Чечней и Ставропольским краем. Так вот в одном из нагайских сел на территории Ставропольского края разгорелся серьезный конфликт. У одного из местных активистов якобы нашли автомат и 60 патронов, его обвинили в экстремизме и арестовали. На фоне этих событий (а дело против активиста, по мнению общественности, является полностью сфальсифицированным) в Ставрополье прошли акции протеста, ситуация до сих пор остается открытой.

Таким образом, говорит Шмулевич, можно заметить стойкую тенденцию к тому, что конфликты с национальными меньшинствами как будто перетекают друг в друга: не успели утихнуть протесты в Кабардино-Балкарии, как началась волна в Ингушетии, не «утряслось» еще в Ингушетии – поднялись нагайцы. Такие конфликты, конфликты, которые развиваются на религиозной и национальной почве, считает политолог, в дальнейшем будут только учащаться. Стратегия властей в данной ситуации, уверен эксперт, состоит в том, что «туземцы» должны понять: без «белого человека» из Москвы они существовать попросту не смогут.

Возвращаясь к теме Ингушетии, Шмулевич напомнил, что Конституционный суд Республики уже отменил резонансное решение о передаче территорий Чечне, признав, что оно было принято незаконно, а на вопрос о том, как в такой ситуации поведет себя Р. Кадыров, ответил, что он будет делать все, что скажут ему из Москвы. Что касается Евкурова и парламента Ингушетии, то на них, по мнению эксперта, было оказано сильнейшее давление «сверху» для того, чтобы спровоцировать массовые народные протесты, и противостоять этому давлению нельзя было даже под страхом «политического самоубийства».

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