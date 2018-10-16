«В азербайджанском спорте нет коррупции».

По сообщению грузинского бюро Report, об этом журналистам заявил министр молодежи и спорта Азад Рагимов, принимающий участие на 15-й конференции министров спорта Совета Европы в Тбилиси.

По словам министра, обсуждаемые на конференции вопросы не имеют особого отношения к Азербайджану: «На конференции обсуждаются вопросы защиты прав человека и борьбы с коррупцией. В Азербайджане всесторонне защищаются права спортсменов. В нашем спорте нет понятия коррупции. Однако мы готовы вовлечься в дискуссии на эту тему. Каждое подобное обсуждение придает большой импульс будущности спорта и развитию процессов в этой сфере».

А.Рагимов подчеркнул, что первая конференция министров спорта Совета Европы, посвященная коррупции в спорте и договорным матчам состоялась 10 лет назад именно в Баку: «Мы очень рады, что эта платформа Совета Европы началась именно в Баку. Азербайджан присоединился к трем конвенциям Совета Европы по спорту. Основной среди них является Расширенное частичное соглашение Совета Европы по спорту (EPAS). Азербайджан первым среди пяти стран присоединился к этому документу».

Отметим, что на церемонии открытия 15-й конференции министров спорта Совета Европы выступили заместитель генсека Совета Европы Габриэлла Баттаини-Драгони, премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, министр образования, науки, культуры и спорта Грузии Михаил Батиашвили и другие официальные лица.

По итогам заседания ожидается принятие Тбилисской декларации, а также двух резолюций по борьбе с коррупцией в области спорта и защите прав спортсменов.

Minval.az