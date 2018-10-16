«Вы не поверите, как далеко двинулась шахматная мысль. Вы знаете, Ласкер дошел до пошлых вещей, с ним невозможно стало играть… Он обкуривает своих противников сигарами. И нарочно курит дешевые, чтобы дым противней был», – рассказывал Остап Бендер васюкинцам, смотревшим на него с сыновьей нежностью. Они искренне верили в то, что перед ними гроссмейстер, который сумеет провести в их задрипанном городке Межпланетный шахматный конгресс.

Но это – сюжет литературного произведения. Соответственно, авторы могли и даже должны были демонстрировать необыкновенную легкость в мыслях. Другое дело – реальные события. Тут, право, стоит проявлять трезвость в мыслях, скромность в оценках и не уподобляться Эллочке Щукиной, увидевшей чайное ситечко. Но поди и объясни все это армянским пропагандистам, которые в буквальном смысле комментировали каждый чих участников 17-го саммита Международной организации Франкофонии.

Тут не грех напомнить о том, что впервые термин «Франкофония» был употреблён в 1880 году французским географом Опезимом Реклю, который в своей научной классификации жителей планеты решил исходить от языка, на котором они говорят. Вплоть до официального учреждения Франкофонии как международного института это понятие обозначало географические территории, где распространён французский язык, или совокупность людей, говорящих по-французски.

На тот момент Армении не существовало на географической карте. Она существует сейчас, будучи созданной на исторически азербайджанских землях. Которые никогда не входили в состав французских колоний, не были частью «французского мира». Армения же была и остается форпостом России на Южном Кавказе. Но вот бунт в форпосте дошел до пределов крайних. В Армении открыто пытаются доказать всему миру, что их членство в организации Франкофонии – не насмешка судьбы, а вполне себе логичный ход событий.

Еще немного и на ошарашенных жителей разных стран мира польются рассказы о том, что еще много веков назад Ашот и Айкануш разговаривали на языке Рабле, Бальзака, Дюма-отца и сына, Дидро. Мы не удивимся, если услышим и о том, что современный французский язык произошел от армянского с последующим объявлением Парижа «столицей древнего армянского государства». Как говорил великий комбинатор и сын турецкого подданного, чего не сделаешь во благо концессии!

Впрочем, вернемся к описанию мероприятия, которое прошло на днях в Ереване. Столица Армении, заметим, крайне редко становится местом посещения высокопоставленных иностранных гостей, действующих и бывших глав государств и правительств. Это вам не Баку, куда регулярно приезжают президенты самых ведущих стран мира, где ежегодно проводятся форумы, участниками которых являются известнейшие персоны мировой политической сцены.

Ереван был, есть и останется на задворках Южного Кавказа, простейшей провинцией. И потому можно понять щенячью радость армянских пропагандистов, увидевших в Ереване ведущих политиков новой волны. Каждый их шаг фиксировался и выдавался, как новость важнейшая и далеко идущая. Все увидели распространенное видео, в котором президент Эммануэль Макрон, его супруга Брижитт, генсек Франкофонии Микаэль Жан, ее муж, премьер Канады Джастин Трюдо и другие главы стран МОФ танцуют во время государственного ужина.

Не знаю, сопровождался ли этот танец традиционны рыганием от Никола Пашиняна и сморканием в руку от его супруги. Но мечта Воваевича сбылась – он смог сделать сразу несколько селфи с теми, кого еще год назад мог только по телевизору видеть. Как, собственно, и армянские пропагандисты. Они высасывали сенсацию из пальца и не только. Дошло до того, что подмигивание Макрона стало поводом для глубокого анализа и далеко идущих выводов в армянских СМИ.

Но и это было еще не все. Незадолго до ереванского мероприятия, несколько армянских компаний объединили усилия и разработали весьма своеобразный подарочный пакет, в который вошли армянский коньяк и главная фишка — цветные носки, разработанные компанией Braind. Носки оформлены в цветах армянского триколора, их подарили канадскому премьеру Трюдо.

Некоторые ждали, когда иным делегатам съезда раздадут трусы с цветами флага Армении или с ликом Никола Пашиняна и Анны Акопян. Но в Ереване решили ограничится носками…

Но мы не удивимся, если потом в армянских СМИ появятся подробные репортажи о том, что ели, пили, в какой позе спали, с какой частотой и громкостью храпели делегаты съезда Франкофонии. Ведь когда еще столица Армении увидит столько действующих лидеров разных стран мира у себя в гостях?! Надо же запомнить надолго, «какие сигары курил Ласкер». Запомнить и верить в то, что Ереван уже превратился в место проведения межпланетного политического конгресса, не меньше…

Акпер Гасанов

Minval.az