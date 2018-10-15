Так называемый «план Лаврова» по Карабаху, который предполагает деоккупацию Арменией 5 из 7 районов вокруг Нагорного Карабаха, именуемых «поясом безопасности», все еще остается в повестке дня России.

Об этом Minval.az сообщил политолог Габиль Гусейнли, комментируя поездку президента Армении Армена Саркисяна в оккупированный Карабах сразу после тайного визита в Москву, где он провел переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Ранее в беседе с журналистами А.Саркисян подчеркнул, что обсудил с лидером карабахских сепаратистов Бако Саакяном «ситуацию на линии фронта, а также множество других вопросов».

По мнению Г.Гусейнли, Россия требует определения переходного статуса для Нагорного Карабаха, но данный вопрос неприемлем для Азербайджана.

«Российская сторона считает, что якобы в «мадридских» принципах этот вопрос нашел свое отражение. Они считают, что принципы территориальной целостности и самоопределения народов можно рассматривать с единого контекста, синтезировать и увязать их друг к другу. Но это невозможно», — отметил наш собеседник.

По словам политолога, российская сторона сегодня предпринимает определенные шаги в карабахском урегулировании, и с этой точки зрения можно полагать, что она «командировала» армянского президента в Нагорный Карабах.

«Чем все это завершится, и что нового может появиться в повестке переговоров, сказать сложно. Так как премьер-министр Армении полностью занят вопросами предстоящих внеочередных парламентских выборов, которые состоятся в первой декаде декабря. Можно сказать одно, что Россия продолжает полностью контролировать данный процесс. А тем временем Пашинян готовится подать в отставку, поэтому временно в переговорах со стороны Армении, возможно, будет участвовать Армен Саркисян», — отметил Г.Гусейнли.

Бахтияр Сафаров

Minval.az