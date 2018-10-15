Азербайджанские таможенные органы предотвратили контрабандный ввоз в страну гражданкой Азербайджана 240 мобильных телефонов, сообщает сайт Государственного таможенного комитета (ГТК).

«Во время произведенного на таможенном посту «Гырмызы керпю» (на границе с Грузией — ИФ) досмотра, в принадлежащем гражданке Азербайджана Жале Алмамедовой автомобиле «Toyota Prado» было обнаружено большое количество мобильных телефонов, которые она пыталась провести контрабандным путем», — говорится в сообщении ГТК.

При осмотре машины таможенники обнаружили и изъяли 240 мобильных телефонов различных моделей.

Minval.az