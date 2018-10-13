В Сальяне произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали 3 человека.

Как сообщает Report, происшествие было зарегистрировано на территории села Нохудлу.

Так, в результате падения в водоканал автомобиля марки УАЗ находившийся в автомобиле Мубариз Ильяс оглу Гасанов 1966 г.р. и Теймур Мехман оглу Теймурзаде 1994 г.р., Рамин Джалал оглу Гасымов 1980 г.р. получили телесные повреждения различной степени тяжести. Раненые доставлены в Сальянскую центральную районную больницу.

По факту ведется расследование.

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