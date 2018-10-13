Азербайджанские таможенники обеспечили обнаружение на территории страны и задержание легкового автомобиля, угнанного в Германии.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Государственного таможенного комитета АР.

На основе оперативной информации, поступившей в Департамент операций и расследований Главной таможенной службы по акцизным товарам, был задержан автомобиль марки Mercedes-Benz E 220, принадлежащий гражданину Азербайджана Назарову Бабеку Сервер оглу.

В ходе таможенного досмотра документы автомобиля 2018 года выпуска, с шасси WDD2130041A514487 и регистрационным знаком MDS 5062, вызвали сомнения.

В ходе расследования выяснилось, что автомобиль марки Mercedes-Benz E 220 принадлежит фирме по прокату Sixt Gmbh & Co, зарегистрированной в городе Мюнхен Федеративной Республики Германии.

По факту начато расследование.

Minval.az