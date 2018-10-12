Международная система, с которой связывают свои надежды миллиарды людей, рушится в буквальном смысле этого слова. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Понятие «плохой порядок лучше беспорядка» призывает не к продолжению беспорядка, напротив, оно указывает на необходимость незамедлительных преобразований. Как вам известно, Турция неизменно заявляет о необходимости реформирования ООН, в особенности Совета Безопасности. В основе нашего призыва, сформулированного тезисом «Мир больше пяти», лежит требование справедливости», — сказал президент Турции.

Глава государства вновь подчеркнул значимость турецко-российских договоренностей по урегулированию ситуации в сирийском Идлибе. «Достигнутая нами стабильность в Идлибе спасла от смерти десятки тысяч человек, миллионы людей были спасены от нищеты», -напомнил турецкий лидер (цитата по «Анадолу»).

Minval.az