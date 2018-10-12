Классиков мировой литературы нужно не только почитать, но и почитывать. Например, Антона Павловича Чехова и его произведение «Учитель словесности», один из героев которого — учитель истории и географии Ипполит Ипполитыч «или молчал, или же говорил только о том, что всем давно уже известно». Он говорил, что «лето не то что зима», что «без пищи человек не может существовать». Даже перед смертью, будучи в бреду, он сообщал очевидные вещи: «Волга впадает в Каспийское море… Лошади кушают овес и сено…».

Помимо умения и желания понимать суть написанного классиками мировой литературы неплохо было бы так же иметь представление и об иных общеизвестных вещах. Например о том, что вода мокрая, что Вторая Мировая Война началась 1 сентября 1939 года, что Ленин давно уже умер и все еще лежит в Мавзолее, а Земля наша не плоская, и не стоит на трех китах. Все это хорошо бы знать уже ученику начальных классов школы. И тем более было бы прекрасно, если бы все эти знания были героически и четко освоены российскими политиками. Например, бывшей спортсменкой, а ныне — первым заместителем председателя Комитета Госдумы РФ по международным делам Светланой Журовой.

Дело в том, что сложилось впечатление, что госпожа Журова не знает слишком простых и очевидных вещей. Например, она с сомнением высказывается о том, есть ли у России какая-то позиция по врмяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту. «Позиция России по Нагорно-карабахскому конфликту, наверное есть, но я не тот человек, который ее должен высказывать», считает Журова. Эта попытка «прикинуться шлангом» даже не смешит.

Мадам Журова была бы не тем человеком, который может высказываться на эту тему, если бы оставалась спортсменкой. Но она — повторюсь — уже греет кресло заместителя председателя Комитета Госдумы РФ по международным делам. То есть, ей по штату положено быть в курсе того, что РФ является одной из стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Обязана она так же знать и о позиции РФ по карабахскому конфликту. Могла бы, если запамятовала, у мадам Захаровой поинтересоваться, и Маша все бы рассказала Свете в своей непередаваемой манере. Например о том, что РФ признает территориальную целостность Азербайджана и не признает «НКР».

Собственно, сама Журова себя и выдала. Госпожа «соврамши» сказала, что в курсе того, что будет итогом ее посещения оккупированных Арменией территорий Азербайджана. «Я знаю, что за посещение Карабаха теперь нам грозит внесение в черный список», — призналась она. То есть, о наказании она знала, а о том, за что существует это наказание — нет? Не смешите мои тапочки, Светлана!

Нет, она ведь именно это и пытается делать. По Журовой, жена премьер-министра РА Анна Акопян «не является политиком. Она представляет своего мужа – премьер-министра Армении Никола Пашиняна, и все что делает она, напрямую связывают с ним и интерпретируют как политическую акцию»,- заявила российская спортсмен-депутат.

Светлана, может вы еще заявите, что и Никол Пашинян — не политик? Нет, я жду и даже готов услышать от вас и такое «открытие». Вы же заявлете, что участие в акции, которая согласована с премьер-министром РА- не политическая. Теперь демонстрируйте невменяемость и далее. Заявите, что ехали к карабахским оккупантам шашлык покушать и изучить армянский язык по выступлениям Анна Акопян.

Можно и дальше пойти. Вон, грузинский певец Сосо Павлиашвили, стоически отказывавшийся осуждать российскую агрессию проив Грузии в августе 2008 года, также побывал в гостях у карабахских сепаратистов. Правда, он что-то лепетал в оправдание, что, дескать, оказался там совершенно случайно. За что был сравнен покойным Анаром Мамедхановым с мешком картошки, который нельзя просто так забросить и отвезти куда вздумается.

Вас, госпожа Журова, никто с мешком картошки сравнивать не будет. Но указать на то, что ваши высказывания, мягко говоря, не выдерживают никакой критики, мы имеем полное право. Да и гордиться тем, чем вы кичитесь, тоже не стоит. «Я была в разных списках, и для меня это неважно. Я внесена в списки Украины, Евросоюза», — заявляете вы. Для человека, дорожащего своей репутацией, наличие его имени хотя бы в одном из этих списков, является крайне печальным фактом.

Вас же, как видим, это не беспокоит. Это все объясняет. У вас иные принципы, ориентиры, приоритеты, непонятные для людей, привыкших жить по законам, в уважении к границам чужого государства, осуждающих поддержку военной агрессии, оккупации и сепаратизм. И человеку с такими, как у вас взглядами, пожалуй даже не стоит почитывать классиков мировой литературы. Проще же говорить, чем думать….

Акпер Гасанов

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