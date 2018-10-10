В Анапе стартовало первенство Европы по боксу среди юниоров. В первый день соревнования, в котором принимают участие представители 31 страны, на ринг вышли два члена сборной Азербайджана.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Федерации бокса Азербайджана, наш боксер Али Заманов (48 кг) встретился с армянином Хайком Алаберкяном. Не оставив противнику ни единого шанса, А.Заманов одержал победу со счетом 5:0. В 1\8 финала наш спортсмен встретится с представителем России Эдуардом Восканяном.

В отличие от А.Заманова, дебют Зейнаб Рагимовой (57 кг) не удался. Наша соотечественница проиграла англичанке Садже Хиккия со счетом 0:5.

Во второй день соревнований, наряду с А.Замановым, свои силы попробуют еще 5 наших боксеров. Арзак Бабиров (54 кг) встретится с чехом Домиником Степанеком, Тургай Мирзоев (57 кг) – с сербом Бранко Зеремски, Эльдар Бабаев (60 кг) — с белорусом Яном Круковским, Эльмир Новрузов (63 кг) — с шотландцем Джейем Делани, а Мехман Гулиев (70 кг) – с представителем Монтенегро Милошем Красничем.

Первенство Европы завершится 16 октября.

Minval.az