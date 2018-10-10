На днях супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна в рамках так называемой миротворческой акции «Женщины во имя мира» привезла россиянок на оккупированные азербайджанские территории. По словам самой Анны Акопян, цель проекта – призыв к миру всем сторонам конфликта. Она выразила надежду, что первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева также примет эту «эстафету» и россиянки смогут приехать с призывом к миру в Азербайджан.

Состав российской группы, посетившей Карабах, оказался удивительно разнородным – здесь и первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по международным делам Светлана Журова, и писательница Людмила Улицкая, в последнее время прославившаяся своими оппозиционными высказываниями, действительный государственный советник РФ III класса, лидер партии «Женский диалог» Елена Семерикова, президент благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская, общественный деятель Анна Федермессер, журналист Кира Альтман, журналист Екатерина Гордеева, продюсер Элина Арзуманова, руководитель фонда «Лыжи мечты» Анна Шилова.

Россиянок Анна Акопян привезла на линию соприкосновения войск и в присутствии главы карабахских сепаратистов Бако Саакана и его жены, а также «министра обороны» сепаратистов Левона Мнацаканяна с супругой зачитала так называемый призыв к миру, а также пообещала всем участницам акции «украшения из расплавленных пуль», что стало бы, по мнению Акопян, символом миротворчества.

Портал «Москва-Баку» обратился к первому заместителю председателя Комитета Госдумы РФ по международным делам Светлане Журовой, посетившей оккупированные азербайджанские территории в составе российской группы, с вопросом, что сподвигло её к такому решению.

«Этой акцией мы стремимся сказать, что женщины не хотят, чтобы их дети погибали в войнах, вне зависимости от того, где военный конфликт происходит. У многих из нас мальчишки… Они не должны умирать на войне. Мы были на передовой, смотрели в бинокль по ту сторону и также хотели бы сделать то же самое и узнать мнение Азербайджана, мнение матерей. Я не думаю, что Азербайджан за продолжение боевых действий».

На замечание, что Азербайджан уже несколько лет назад инициировал миротворческую кампанию «Платформа для мира между Арменией и Азербайджаном», в которой принимают участие общественные деятели как Азербайджана и Армении, так и других стран, и что армянские власти отказались ее поддерживать, Журова сказала, что не знала о такой платформе. «Я считаю, что любые миротворческие миссии, в том числе азербайджанская, жаль, что армянские власти ее не поддержали, они нужны и важны», — отметила депутат.



На вопрос, ездила ли Журова на оккупированные азербайджанские территории как официальное лицо, как замглавы Комитета Госдумы, российский депутат заявила, что ездила как частное лицо, общественный деятель, женщина и мать. «Это общественная акция, а не политическая. Акцию организовывала не российская и не армянская власть», — пояснила Журова. На возражение корреспондента издания, что даже если Анна Акопян напрямую не является политиком, она представляет своего мужа – премьер-министра Армении Никола Пашиняна, и все что делает она – напрямую связывают с ним и интерпретируют как политическую акцию, Журова попыталась возразить: «Анна Акопян – не политик, не представитель власти. Все мы, даже если кто-то из нас является по факту политиком, в этой ситуации отказывается от этого своего статуса. Мы говорим как люди, а не как политики».

На вопрос о том, что существует Минская группы ОБСЕ, которая официально и занимается урегулированием конфликта, Журова сказала, что не уполномочена высказываться официально по поводу позиции России о нагорно-карабахском урегулировании. «Сегодня я говорю исключительно от своего имени и от имени тех женщин, которые поехали в Карабах. Позиция России по Нагорно-карабахскому конфликту наверное есть, но я не тот человек, который ее должен высказывать.

Я против войны – как с той, так и с другой стороны, это моя личная позиция. Я не поддерживаю ни ту, ни другу сторону, их действия, не поддерживаю агрессию. Призыв к миру в рамках нашей акции касается не только нагорно-карабахского конфликта, он касается всех конфликтов, существующих в мире.

У нас поехали девочки, которые занимаются хосписами, которые видят смерть каждый день. И они говорили, что люди должны умирать от старости, а не на войне. Для них, которые видят смерть каждый день, особенно принципиально было, чтобы впредь молодые люди не гибли на войне.

Я знаю, что за посещение Карабаха теперь нам грозит внесение в черный список. Я была в разных списках, и для меня это неважно. Я внесена в списки Украины, Евросоюза. Всегда дружила с Азербайджаном, очень люблю эту страну, очень хорошо отношусь к людям, которые там живут. Ездила туда с удовольствием. Но если вопрос стоит так — значит так.

Мы живем в 21 веке. И конфликт, который произошел между Азербайджаном и Арменией, понимают взрослые, но не понимают дети. Для них, живущих сегодня через интернет-пространство, непонятно, почему такое происходит. Сколько бы политики не подогревали эту историю, новое поколение все равно уйдет от этого вопроса», — заявила Журова «Москва-Баку».

Minval.az