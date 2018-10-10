В Баку на Украинском кругу в среду, десятого октября утром совершен акт самосожжения.

Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в 35-м отделении полиции Хатаинского района.

Пока известно только то, что самосожжение совершил 57-летний житель столицы Кононов Александр Сергеевич. Мужчина в тяжелом состоянии доставлен в Ожоговый центр Городской клинической больницы номер пять. Сообщается, что Кононов получил ожоги 65-70% поверхности тела.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов Хатаинского района выясняют обстоятельства произошедшего. О причинах попытки суицида пока ничего не говорится.

Minval.az