На автодороге Баку-Сумгайыт произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Report, направлявшийся из Сумгайыта в сторону Баку автомобиль Hyundai-Sonata с государственным номерным знаком 99-RA-025 потерял управление, после чего врезался в железное ограждение.

В результате ДТП, находившийся в автомобиле пассажир 24-летний Эльвин Микаил оглу Мамедов скончался. Водитель тяжело ранен.

Отметим, что скончавшийся в результате ДТП парень — сын сотрудника отдела Государственной дорожной полиции Сумгайытского городского управления полиции Микаила Мамедова.

Согласно информации, недавно состоялась свадьба Эльвина Мамедова.

По факту ведется расследование.

Minval.az