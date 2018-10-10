В Баку воры украли из маркета шоколадки и ранили охранника.

Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в Управлении полиции Насиминского района.

В Насиминском районе седьмого октября произошел неприятный инцидент с шоколадом, в результате которого был ранен охранник торгового объекта Алиев Шахрияр Рафиг оглу, 1984 года рождения. Известно, что двое мужчин в 22:00 вошли в магазин, расположенный на улице Самеда Вургуна на территории 22-го отделения полиции района. Алиев увидел, как мнимые покупатели украли 12 шоколадок Al beni и решил остановить их. Однако злоумышленники не думали так просто расставаться с шоколадом. Один из них нанес ножевое ранение охраннику, после чего воры пустились бежать.

Подоспевшие на помощь охраннику работники магазина догнали преступников, задержали их и передали в руки сотрудникам полиции. Задержанными оказались ранее судимый за наркотики житель Баку Фарзалиев Тогрул Шахин оглу, 1989 года рождения, и житель Масаллинского района Мамедов Тогрул Эльшан оглу, 1996 года рождения. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по факту хулиганства.

Minval.az