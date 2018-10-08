Сегодня около 11 часов утра возникла проблема на станции метро «20 Января».

Как сообщают местные СМИ, на станции метро «20 Января» граждан попросили покинуть вагоны. Пассажирам также не позволили сесть в следующий поезд. Сотрудники метрополитена не сообщили причину подобных действий, что вызвало панику среди граждан.

По словам руководителя пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияра Мамедова, люди были выведены из вагонов в связи с тем, что машинист обнаружил техническую неисправность.

«В 10.46 на станции метро «Эльмляр Академиясы» машинист обнаружил техническую неисправность, в связи с чем граждан попросили покинуть вагоны на станции «20 Января», — сказал он.

Он также отметил, что ехавший за ним поезд бы запущен на линию как тестовый, поэтому гражданам не позволили сесть в него.

Minval.az