«Если хаос в Армении продолжится, это будет означать, что официальному Баку вести переговоры не с кем. Ожиданий от этих переговоров не будет как в Азербайджане, так и в мире, в целом. И официальный Баку в таком случае будет в праве использовать военную силу для освобождения своей территории».

Об этом в своем комментарии «Минвалу» заявил политолог Расим Мусабеков.

По его словам, на данный момент отсутствуют какие-либо признаки готовности Еревана к мирному урегулированию карабахского конфликта.

«Пока что они (новые армянские власти – ред.) не в состоянии взять на себя не только ответственность за результаты переговоров, они даже не готовы к серьезным переговорам. Они полностью заняты своими внутренними проблемами. Им нужна пауза для завершения своих внутриполитических разборок», — отметил он.

Говоря о ситуации в Армении, наш собеседник отметил, что «Пашинян собирается неконституционным образом распустить парламент, чтобы сделать его удобным для себя». По его мнению, армянский премьер спустя год будет устранен от власти, причем точно таким же способом, которым он сегодня пытается прибрать полностью власть в свои руки.

Наш собеседник также прокомментировал визит в оккупированный Нагорный Карабах супруги Пашиняна вместе с армянскими женщинами в рамках инициативы «Женщин во имя мира».

По его мнению, Анна Акопян своим визитом в Карабах ничего не добилась и занята лишь самопиаром.

Minval.az