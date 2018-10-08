В субботу утром в поселке Гарачухур на улице была убита Мамедова Афсана Фахраддин гызы 1985 года рождения.

В результате расследования выяснилось, что женщина была убита бывшим мужем Мамедовым Хосровом Эльман оглу, 1983 года рождения, сообщает Publika.az.

Указывается, что несмотря на развод, конфликт между ними продолжался.

Отмечается, что утром по пути на работу Афсана встретила бывшего мужа. Х.Мамедов, как и планировал, напал на нее и нанес многочисленные удары.

Прохожие не смогли вмешаться, и женщина скончалась на месте.

Отметим, что у женщины осталось двое детей.

Возбуждено уголовное дело, Х.Мамедов задержан.

Minval.az