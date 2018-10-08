В Габале произошел пожар в доме, где проживали арабские туристы.

Как сообщает Report, возгорание произошло в одном из частных домов в центре города.

Так, во время пожара в доме, который арендовали арабские туристы, один человек погиб.

Во время происшествия находившиеся в доме граждане Сирии — Ахмад Аднан Аль-Гамиди 1993 г.р., Нура Аднан Аль-Гамиди 2001 г.р., Сара Аднан Аль-Гамиди 1989 г.р., Адам Мудар Аль-Дехни 2017 г.р., Раба Мухаммед Аль-Ровашда 1960 г.р., Аднан Аль-Гамди 1958 г.р. отравились дымом и получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Они были доставлены в Габалинскую центральную районную больницу. Раненым была оказана первая медицинская помощь, состояние 3 из них тяжелое.

Для тушения пожара на место происшествия прибыли пожарные расчеты и живая сила Службы пожарной охраны министерства по чрезвычайным ситуациям Габалинского района. Пожар локализован.

По факту ведется расследование.

Minval.az