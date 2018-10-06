Задержанный полицией в Балакяне мужчина предпринял попытку самоубийства.

По сообщению Report, инцидент произошел вчера.

Задержанный на основе жалобы сотрудниками правоохранительных органов житель района Джавид Гафаров выбросился из полицейского автомобиля по дороге в отделение. Получив телесные повреждения, он был госпитализирован.

В ответ на запрос Report глава пресс-службы МВД, полковник полиции Эхсан Захидов отметил, что Дж.Гафаров был задержан по жалобе одной из местных жительниц (из этических соображений имя женщины и название села не разглашаются), обвинившей его в попытке домогательств.

По сообщению пострадавшей, задержанный в 03:00 прокрался к ней в дом в нетрезвом состоянии, и попытался изнасиловать ее. На крики женщины всполошились домочадцы, а виновник происшествия скрылся. По факту были начаты безотлагательные мероприятия. Сотрудники полиции явились в дом к Джавиду Гафарову, но не застали его, а мобильный телефон подозреваемого был отключен. Спустя день сотрудники полиции обнаружили его, велев явиться в отделение для дачи показаний. По дороге в отделение подозреваемый неожиданно открыл дверь полицейского автомобиля и выбросился. С помощью водителей следовавших позади автомобилей Джавид Гафаров был доставлен в Балакянскую центральную районную больницу. В настоящее время он проходит лечение».

Э.Захидов отметил, что по факту ведется расследование районной прокуратурой.

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