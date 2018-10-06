В Баку в результате столкновения пассажирского автобуса №160 с легковым автомобилем пострадали 3 человека.

Как передает Репорт, авария произошла на аэропортовской дороге.

В результате аварии пострадали водитель легковушки Мамедова Мансура 1976 года рождения и ее 6-летний сын Рашад Мамедов.

Как сообщила представитель пресс-службы Министерства здравоохранения Сафая Мамедова, пострадавшие получили легкие повреждения и отказались ехать в больницу на машине скорой помощи. Они поехали в больницу самостоятельно. Состояние всех трех пострадавших нормальное.

По факту проводится расследование.

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