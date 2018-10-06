В субботу, 6 октября, в Гейгельском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Согласно информации МЧС, грузовой автомобиль марки «Shacman» перевернулся, придавив под собой двух мужчин.

Прибывшие на место происшествия сотрудники спасательной службы МЧС извлекли из-под грузовика тела Ниязи Вердиева и Эльмана Иманова.

Report пишет, что в результате ДТП погибли житель Гёйгёля Эльман Салех оглу Иманов 1966 г.р. и житель гёйгёльского села Тогана Ниязи Мирджафар оглу Вердиев 1967 г.р. Их тела извлечены из-под перевернувшегося грузовика и доставлены в морг.

Ранения в результате ДТП получили жители Гёйгёля Хабиль Тельман оглу Иманов 1980 г.р. и Вагиф Ренгер оглу Наджафов 1978 г.р. Водитель грузовика не получил телесных повреждений.

По факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК, ведется расследование.

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