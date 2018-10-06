В преддверии промежуточных выборов, которые состоятся в ноябре, чтобы поддержать свою партию, республиканский президент Дональд Трамп появился на встрече с избирателями в Миннесоте, пишет Daily Express.

Рассуждая на свою любимую тему «фейковых новостей» и предвзятости мейнстримных СМИ, американский лидер напомнил, как много его обвиняли в излишней симпатии к Владимиру Путину. «Они хотят, чтобы у нас с ним состоялся боксёрский поединок. И я считаю, что я бы отлично справился», — заявил Трамп, сорвав бурные аплодисменты.

Minval.az