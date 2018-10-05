Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал законопроект о противодействии домашнему насилию. Он подчеркнул, что не поддерживает идею о наказании детей и одновременно указал, что иногда этого нельзя избежать. Слова главы государства опубликованы на сайте его пресс-службы.

По словам Лукашенко, проблема домашнего насилия это «дурь, взятая на Западе». «Где-то кто-то брякнул — о противодействии насилию в семье. Это сейчас модная формулировка на Западе. У них скоро семей не будет: мужик на мужике женится или замуж выходит. Детей некому рожать. А мы у них заимствуем какие-то нормы поведения в семье», — сказал он.

Президент подчеркнул, что необходимо исходить из ситуации, которая складывается в стране. «Хороший ремень иногда тоже полезен для ребенка. Не для всех, конечно, — отметил президент. — Виктор, как старший, часто получал от меня. Средний, Дима, уже видел, как Вите попадало, и ровненько стоял рядом. Младшего, ему пятнадцатый год, я вообще никогда не наказывал: он этого не заслуживал», — признался президент.

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