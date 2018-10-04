Пропавший без вести сотрудник министерства найден повешенным на дереве в лесу.

Как сообщает Report, тело сотрудника шекинского районного отдела Государственного фонда социальной защиты министерства труда и социальной защиты населения, жителя города Шеки Рамиза Азагова 1956 г.р. было найдено повешенным на дереве в лесу на территории Евлахского района.

Отметим, что Рамиз Азагов 23 сентября утром торопливо вышел из своего дома на территории, именуемой «даг диби» в городе Шеки и не вернулся.

По факту ведется расследование.

Minval.az