Браконьер, проникший без разрешения на территорию Национального парка Гызылагадж и пытавшийся там охотиться, открыл огонь по сотрудникам парка, выполняющим служебные обязанности, и скрылся с места происшествия.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства экологии и природных ресурсов.

Инцидент произошел ночью 1 октября. Когда егери Национального парка проводили рейд по задержанию браконьера, незаконно проникшего на территорию, тот, не подчинившись законным требованиям сотрудников парка, намеренно выстрелил из охотничьей винтовки по егерям Арифу Джафарову и Беюккиши Гарашову и ранил их. Егери были доставлены в больницу, им оказана медицинская помощь. По факту проинформировано местное районное отделение полиции.

В результате проведенных расследований было установлено, что ранившим егерей и сбежавшим с места происшествия браконьером был житель села Кочакли Масаллинского района Ильгар Самедов, он был задержан в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных правоохранительными органами.

По факту ведется расследование.

Minval.az