Два школьника стали жертвами дорожно-транспортного происшествия (ДТП), произошедшего второго октября в поселке Новханы Бинагадинского района. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Генеральной прокуратуры АР.

Известно, что во вторник примерно в десять утра грузовой автомобиль марки İsuzu, за рулем которого находился житель города Сумгайыта Баширов Фахраддин Асиф оглу, на улице Набережной совершил наезд на переходивших дорогу подростков. В результате происшествия Гашимов Айхан Хайям оглу, 2004 года рождения, и его ровесник Байрамов Расим Вугар оглу погибли на месте.

По факту возбуждено уголовное дело. Баширов задержан, ему инкриминирована статья 263.3 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух ли более человек) УК АР. По делу назначены соответствующие экспертизы, следствие продолжается.

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