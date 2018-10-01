Ранее сообщалось о столкновении поезда и пассажирского автобуса в поселке Бина Хазарского района Баку. Представляем репортаж Baku.Tv с места происшествия.
Ранее сообщалось о столкновении поезда и пассажирского автобуса в поселке Бина Хазарского района Баку. Представляем репортаж Baku.Tv с места происшествия.
Дата: 2018/10/01 20:16
Раздел: Азербайджан, Происшествия
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»Машинист поезда, столкнувшегося с пассажирским автобусом в поселке Бина Хазарского района Баку, ни в чем не виноват. Шлагбаум